В Башкирии женщина погибла от удара молнии

В трех районах Башкирии шквалистый ветер сорвал крыши жилых домов, школ и магазина, а от удара молнии в одном из сел скончалась женщина. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Погода в республике ухудшилась вечером 24 июня. Скорость ветра усилилась до 21 м/с, он сопровождался сильным дождем. В результате непогоды повредилась кровля нескольких жилых домов в селе Месели Аургазинского района. Спасатели восстанавливают электроэнергию в населенном пункте, крыши домов и очищают улицы и дворы от поваленных деревьев.

Ветер также частично сорвал крыши школ в поселках Качеганово и Ерлыково и кровлю магазина в селе Родниковка. Помимо этого от непогоды пострадали жилые дома и гаражи в селах Киргиз Мияки, Сатаево и Никольск.

«Также в Миякинском районе в результате удара молнии во дворе жилого дома в с. Анясево погибла женщина 1967 года рождения», — уточнили в МЧС.