Толстой в ПАСЕ заявил об отсутствии права у Европы давать уроки России

Зампред Госдумы Петр Толстой выступил в ходе заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы. В своей речи он указал делегатам из европейских стран, что ни у кого нет права «давать уроки России», передает корреспондент РБК.

Толстой отметил, что верховенство права — неотъемлемая ценность для России. Он напомнил, что 98% решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) исполняется в стране. В связи с этим он призвал европейское сообщество к диалогу. Сейчас же, по версии Толстого, ПАСЕ, как и общественное мнение Европы, «находится в плену у украинской дезинформации».

Участие России в работе ПАСЕ он охарактеризовал как «протянутую руку России Европе». «Если вы готовы принять эту руку и дальше обсуждать существенные проблемы вместе, мы здесь. Если вы отвергните эту руку — мы уйдем. Но никогда и ни у кого не возникнет права давать уроки России, потому что мы не ученики в школе, чтобы делать какие-то домашние задания», — сказал он.

В завершение он поблагодарил те делегации, которые поддержали восстановление полномочий России в ПАСЕ.