Медведев поддержал идею о конфискации машин у пьяных водителей

Премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал предложение главы МВД Владимира Колокольцева о конфискации автомобилей, за рулем которых был задержан пьяный водитель. По словам Медведева, идея заслуживает того, чтобы ее «проработать» при разработке нового административного кодекса, передает «РИА Новости».

В ходе заседания Госсовета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения Колокольцев выступил с предложением о конфискации машин у водителей, задержанных за управление в пьяном виде. Автомобиль он назвал «источником повышенной опасности». «Почему-то практически нет случаев передачи собственником зарегистрированного огнестрельного оружия пьяному гражданину, который потом в пьяном виде будет этим источником повышенной опасности пользоваться. Передавать автомобиль гражданину, который потом совершит какие-то трагические последствия, — это недопустимо», — сказал министр (цитата по «РИА Новости»).

Премьер подобную инициативу поддержал. Он предположил, что она должна быть учтена при разработке нового административного кодекса. «На мой взгляд, можно проработать идею, которая прозвучала в одном из докладов, по конфискации объекта автотранспортного нарушения, то есть, проще говоря, автомобиля с применением возможности регрессного требования к непосредственно совершившему нарушение лицу, к тому, кто это нарушение в состоянии опьянения совершил», — сказал он.

Предложение об изъятии автомобилей у водителей, которые сели за руль пьяными, МВД направило в правительство в конце мая. В ведомстве отмечали, что почти каждое десятое ДТП в России происходит с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас законодательство предусматривает за вождение в нетрезвом виде лишение водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет и штраф 30 тыс. руб. Повторное задержание грозит уже уголовным наказанием и лишением прав на три года, штрафом 300 тыс. руб. и лишением свободы до двух лет.