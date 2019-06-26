Зеленский назначил своего постпреда в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего постоянного представителя в Крыму. Соответствующий указ от 25 июня опубликован на официальном сайте украинского лидера.

Им стал Антон Кориневич — кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и специалист в сфере международного, гуманитарного, уголовного и энергетического права.

Ранее, при президенте Петре Порошенко эту должность занимал Борис Бабин. Он был постпредом президента Украины в Крыму с августа 2017 года по декабрь 2018 года и ушел по собственному желанию.