Порошенко уволил своего постоянного представителя в Крыму

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому, он уволил своего постоянного представителя в Крыму Бориса Бабина увольняется со своей должности. Соответствующий документ опубликован на сайте украинского лидера.

В указе отмечается, что Бабин собственноручно подал заявление об отставке.

«Освободить Бабина Бориса Владимировича с должности постоянного представителя президента Украины в автономной республике Крым согласно поданному им заявлению», — говорится в тексте документа.

Обнародованный 3 декабря указ об увольнении Бабина был подписан Порошенко 2 декабря, указывается на его сайте.

Борис Бабин вступил в должность постпреда Украины в Крыму в августе 2017 года. До этого заведовал кафедрой административного и уголовного права Одесской национальной морской академии. Также занимал должность уполномоченного правительства по делам Европейского суда по правам человека.