Правительство выделит на поддержку продаж российских автомобилей ₽10 млрд

Правительство выделит дополнительные средства на реализацию программ по стимулированию продаж автомобилей российского производства. Договоренность об этом была достигнута в ходе встречи премьер-министра Дмитрия Медведева с главой Минпромторга Денисом Мантуровым, сообщила пресс-служба правительства.

В ходе встречи министр попросил Медведева поддержать инициативу о выделении дополнительно 10 млрд руб., так как выделенные в начале 2019 года 10,4 млрд руб. уже закончились. По словам министра, это позволит «простимулировать продажу более 75 тыс. автомобилей в самых востребованных сегментах». Увеличение продаж с начала года благодаря реализации программ Мантуров оценил в 63 тыс. автомобилей.

«То есть это полезно и для людей, которые покупают автомобили, и для самого автопрома, который будет загружен этими заказами до конца года. Инициатива, мне кажется, правильная, программы востребованы. Я это поддерживаю. Давайте письмо, я дам поручение о выделении средств», — ответил Медведев.

Поддержать деньгами планируется программы «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль», а также лизинг легковых и грузовых автомобилей. При этом на автокредитование будет выделено 6 млрд руб.