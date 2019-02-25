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Минпромторг возобновит программу «Первый автомобиль»

Министерство промышленности и торговли с 1 марта планирует возобновить адресные программы государственной поддержки спроса «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, сообщается на сайте Кремля.

«С этого года мы согласовали в правительстве объем бюджетных ассигнований. Поэтому рассчитываем, что это даст дополнительный прирост производства и поддержит автомобильную промышленность», — сказал Мантуров.​

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Программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» действовали в России с января 2018 года. В их рамках некоторые категории покупателей могли ​получить скидку в 10% на машины. 14 мая Минпромторг сообщил о завершении этих двух программ. За январь—апрель по ним было продано почти 86 тыс. автомобилей. Таким образом был достигнут целевой показатель в 80,6 тыс. автомобилей.

В Ассоциации европейского бизнеса предупредили, что начало 2019 года для российского автомобильного рынка будет трудным, в частности, из-за повышения НДС с 18 до 20% и возможного ужесточения западных санкций.

Теги: Минпромторг, господдержка
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