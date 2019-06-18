СМИ узнали о планах АвтоВАЗа повысить цены на автомобили Lada

СМИ узнали о планах АвтоВАЗа повысить цены на автомобили Lada

Российский производитель АвтоВАЗ планирует повысить рекомендованные розничные цены на все модели Lada с 1 июля. Об этом газете «Ведомости» рассказали менеджеры трех дилерских компаний.

Двое дилеров сообщили, что автомобили в среднем подорожают на 1%. По данным третьего менеджера, рост не должен превысить 2–4%, однако точное значение пока неизвестно.

В начале января агентство «Автостат» сообщало о подорожании автомобилей Lada в среднем на 15–25 тыс. руб. По его данным, цены на Lada Granta и Lada 4x4 выросли на 15 тыс. руб. На 20 тыс. руб. стали дороже машины Lada Largus, Lada Vesta, Vesta Cross и Vesta CNG, а также хетчбэки Lada Xray.