На Урале отказались строить переход на станции после жалобы Путину

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 63,16 +0,33 EUR Бирж. 71,75 +0,32 Brent 65,84 +0,80% USD Нал. 63,45 62,73 EUR Нал. 72,06 71,32 USD ЦБ 62,81 +0,29 EUR ЦБ 71,38 +0,15 EUR/USD 1,1359 -0,0012 BTC/USD Бирж. 12 581,00 +851,00 IMOEX 2 769,33 +0,56% RTSI 1 381,39 +0,04% DJIA 26 548,22 -0,67% Nasdaq 7 884,72 -1,51%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
UnitedHealth $305 (+22,72%) прогноз Oppenheimer к 16.01.20
Apple $210 (+5,74%) прогноз Jefferies к 01.05.20
Золото $1 450 (+0,94%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
McDonald's $230 (+11,5%) прогноз Credit Suisse к 25.06.20
Доллар/Рубль ₽62 (-0,96%) прогноз Goldman Sachs к 24.06.20
UnitedHealth $305 (+22,72%) прогноз Oppenheimer к 16.01.20
Apple $210 (+5,74%) прогноз Jefferies к 01.05.20
Золото $1 450 (+0,94%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
McDonald's $230 (+11,5%) прогноз Credit Suisse к 25.06.20
Доллар/Рубль ₽62 (-0,96%) прогноз Goldman Sachs к 24.06.20
Лента новостей
Курс доллара на 27 июня
USD ЦБ: 62,81 (+0,29) Quote, 12:13
Курс евро на 27 июня
EUR ЦБ: 71,38 (+0,15) Quote, 12:13
Мужчина облил себя бензином у здания Минстроя в центре Москвы Общество, 12:57 Земля и недвижимость: как бороться с неисполнением судебных решений Партнерский материал, 12:56 Правительство продлило продовольственное эмбарго до конца 2020 года Политика, 12:54 Зеленский сменил главу Сумской области через две недели после назначения Политика, 12:53 На Урале отказались строить переход на станции после жалобы Путину Общество, 12:51 Представитель немецкого бизнеса в России объяснил цель санкций США Политика, 12:47 Каким должен быть эффективный совет директоров в 2019 году Pro, 12:43 Акции «Магнита» выросли на 4% на новости об уходе Наумовой Бизнес, 12:40 Дарт Вейдер выдвинул свою кандидатуру на выборы в Раду Общество, 12:36 Немецкие компании отказались менять инвестпланы в России из-за дела Калви Бизнес, 12:34 Против отравителя газировкой в Москве завели семь уголовных дел Общество, 12:34 РФС одобрил изменение лимита на легионеров для РПЛ Спорт, 12:33 Итоги World's 50 Best Restaurants: победа Mirazur и признание России Стиль, 12:33 Сочное питание: как получить максимум пользы из фруктов, овощей и зелени РБК и Philips, 12:29
Общество ,  
0 
На Урале отказались строить переход на станции после жалобы Путину

В пешеходном переходе на станции Тамерлан в Челябинской области нет необходимости. Об этом сообщает Южно-Уральская железная дорога (ЮУЖД).

Жители села Варна во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным 20 июня рассказали о небезопасных условиях пересечения железнодорожных путей на станции. СК возбудил после этого уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Следователи осмотрели пути, опросили заявителей, представителей Южно-Уральской железной дороги и главу районной администрации. Также были затребованы необходимые документы.

Общество
СК возбудил дело после жалобы Путину на неудобный переход железной дороги


«Строительство пешеходного моста на станции нецелесообразно ввиду небольшого потока поездов и пешеходов», — говорится в сообщении ЮУЖД. В постоянном режиме будет обеспечен свободный проход через пути по уже существующему пешеходному переходу напротив вокзала. «Если грузовые составы во время остановки на станции будут закрывать переход, их будут «разрывать», — указано в сообщении.

24 июня стало известно, что временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис отправил в отставку своего заместителя Инну Погребняк после прямой линии с президентом. Это он объяснил тем, что получал от нее неверные отчеты по зарплате врачей в регионе.

Теги: железная дорога, прямая линия с Владимиром Путиным
Материалы по теме
СК возбудил дело после жалобы Путину на неудобный переход железной дороги
Общество
Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания Путина
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter