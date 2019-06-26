На Урале отказались строить переход на станции после жалобы Путину

В пешеходном переходе на станции Тамерлан в Челябинской области нет необходимости. Об этом сообщает Южно-Уральская железная дорога (ЮУЖД).

Жители села Варна во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным 20 июня рассказали о небезопасных условиях пересечения железнодорожных путей на станции. СК возбудил после этого уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Следователи осмотрели пути, опросили заявителей, представителей Южно-Уральской железной дороги и главу районной администрации. Также были затребованы необходимые документы.

«Строительство пешеходного моста на станции нецелесообразно ввиду небольшого потока поездов и пешеходов», — говорится в сообщении ЮУЖД. В постоянном режиме будет обеспечен свободный проход через пути по уже существующему пешеходному переходу напротив вокзала. «Если грузовые составы во время остановки на станции будут закрывать переход, их будут «разрывать», — указано в сообщении.

24 июня стало известно, что временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис отправил в отставку своего заместителя Инну Погребняк после прямой линии с президентом. Это он объяснил тем, что получал от нее неверные отчеты по зарплате врачей в регионе.