Глава Мурманской области уволил заместителя после прямой линии с Путиным

Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис отправил в отставку своего заместителя Инну Погребняк из-за неверных отчетов по зарплате врачей в регионе. Об этом сообщает «Мурманский вестник».

«По целому набору причин Инна Погребняк больше не является членом нашего правительства и членом нашей команды», — сказал Чибис.

Он отметил, что в первую очередь его ввели в заблуждения отчеты по зарплатам врачей. Первая проверка показала, что в регионе нет медработников, которые получают минимальный размер оплаты труда.

Однако после прямой линии с президентом Владимиром Путиным выяснилось, что такие сотрудники есть. «Более того, соотношение окладов и надбавок не может нас устраивать. Это огромное поле для нарушений», — добавил Чибис.

Как передает «РИА Новости», глава Мурманской области поручил исполняющему обязанности министра здравоохранения Дмитрию Панычеву обратить внимание на зарплаты врачей, а также на обеспечение лекарствами в регионе. «Количество обращений от граждан по этому поводу выросло в два раза, а мне докладывали, что все хорошо», — сказал Чибис.