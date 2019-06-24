Глава Мурманской области уволил заместителя после прямой линии с Путиным

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 62,85 -0,18 EUR Бирж. 71,58 -0,07 Brent 65,40 +0,38% USD Нал. 63,45 62,57 EUR Нал. 72,13 71,23 USD ЦБ 63,13 -0,26 EUR ЦБ 71,35 -0,20 EUR/USD 1,1387 +0,0019 BTC/USD Бирж. 10 845,00 -75,00 IMOEX 2 771,15 +0,36% RTSI 1 389,11 +1,02% DJIA 26 719,13 -0,13% Nasdaq 8 031,71 -0,24%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лукойл ₽6 066 (+13,62%) прогноз Открытие Брокер к 23.12.19
Полюс ₽7 099,42 (+22,39%) прогноз Sberbank Investment Research к 21.06.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Microsoft $147,5 (+7,48%) прогноз Открытие Брокер к 21.06.20
Доллар/Рубль ₽60,34 (-4,05%) прогноз Morgan Stanley к 20.06.20
Лукойл ₽6 066 (+13,62%) прогноз Открытие Брокер к 23.12.19
Полюс ₽7 099,42 (+22,39%) прогноз Sberbank Investment Research к 21.06.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Microsoft $147,5 (+7,48%) прогноз Открытие Брокер к 21.06.20
Доллар/Рубль ₽60,34 (-4,05%) прогноз Morgan Stanley к 20.06.20
Лента новостей
Курс доллара на 22 июня
USD ЦБ: 63,13 (-0,26) Quote, 21 июн, 12:52
Курс евро на 22 июня
EUR ЦБ: 71,35 (-0,2) Quote, 21 июн, 12:52
Билл Гейтс назвал главную ошибку Microsoft Технологии и медиа, 12:15 Стильно и космополитично: три дизайнерских решения для ремонта квартиры РБК и Галс-Девелопмент, 12:13 Лавров назвал Грузию примером последствий геополитической инженерии Политика, 12:13 Омбудсмен в Коми сообщила о поисках передавшей записку Путину женщины Общество, 12:11 Глава Мурманской области уволил заместителя после прямой линии с Путиным Общество, 12:01 СМИ сообщили о переходе бывшего футболиста «Спартака» Промеса в «Аякс» Спорт, 11:57 Кот в мешке: три ошибки инвесторов при покупке банкротных долгов Pro, 11:53 «Коммерсантъ» узнал о потере Грузией более 150 тыс. российских туристов Общество, 11:45 Что умеет «умный» дом с Алисой Партнерский материал, 11:43 Матвиенко согласилась остаться представителем Петербурга в Совфеде Политика, 11:40 Роспотребнадзор объявил об усилении контроля за грузинскими винами Общество, 11:33 В город под Екатеринбургом отправили ОМОН после убийства в драке Общество, 11:31 СМИ анонсировали переход бывшего капитана «Спартака» в «Динамо» Спорт, 11:30 Защита обжаловала арест основателя «Русского молока» Бойко-Великого Общество, 11:26
Общество ,  
0 
Глава Мурманской области уволил заместителя после прямой линии с Путиным

Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис отправил в отставку своего заместителя Инну Погребняк из-за неверных отчетов по зарплате врачей в регионе. Об этом сообщает «Мурманский вестник».

«По целому набору причин Инна Погребняк больше не является членом нашего правительства и членом нашей команды», — сказал Чибис.

Он отметил, что в первую очередь его ввели в заблуждения отчеты по зарплатам врачей. Первая проверка показала, что в регионе нет медработников, которые получают минимальный размер оплаты труда.

Однако после прямой линии с президентом Владимиром Путиным выяснилось, что такие сотрудники есть. «Более того, соотношение окладов и надбавок не может нас устраивать. Это огромное поле для нарушений», — добавил Чибис.

Как передает «РИА Новости», глава Мурманской области поручил исполняющему обязанности министра здравоохранения Дмитрию Панычеву обратить внимание на зарплаты врачей, а также на обеспечение лекарствами в регионе. «Количество обращений от граждан по этому поводу выросло в два раза, а мне докладывали, что все хорошо», — сказал Чибис.

На 17-й прямой линии с президентом, которая состоялась 20 июня, один из врачей Мурманской области рассказал, что получает 20 тыс. руб. в месяц. После этого он поручил провести дополнительную проверку обращений с жалобами врачей на зарплаты.

Погребняк получила должность замгубернатора в мае 2016 года. В правительстве региона она курировала социальный блок.

Общество
В Кремле начали готовить поручения по итогам прямой линии с Путиным

Теги: Мурманская область, отставка
Материалы по теме
Чибис анонсировал «персональные решения» по чиновникам из команды Ковтун
Политика
В Кремле начали готовить поручения по итогам прямой линии с Путиным
Общество
Интерес москвичей к прямой линии на ТВ оказался минимальным с 2013 года
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter