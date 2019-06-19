СК возбудил дело после жалобы Путину на неудобный переход железной дороги

СК возбудил дело после жалобы Путину на неудобный переход железной дороги

В Челябинской области возбудили уголовное дело после жалобы жителей села Варна президенту Владимиру Путину о сложностях с переходом железнодорожных путей на станции Тамерлан. Об этом сообщается на сайте СКР.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Следователи осмотрели пути, опросили заявителей, представителей Южно-Уральской железной дороги и главу районной администрации. Также были затребованы необходимые документы.

Жители села направили на прямую линию с президентом видеосообщение, в котором сообщили, что Варна разделена на две части Южноуральской железной дорогой. «Каждый день мы вынуждены лазить под поезда, пенсионеры, дети, рабочие идут на работу, в школу, в детские сады», — говорится в обращении.

На прямую линию с Путиным по состоянию на 9:00 мск 19 июня поступило 1 млн 53,3 тыс. вопросов.