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Apple $210 (+5,9%) прогноз Jefferies к 01.05.20
Золото $1 450 (+0,94%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
McDonald's $230 (+11,5%) прогноз Credit Suisse к 25.06.20
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Политика ,  
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МИД увидел «очень узкую щель» для дипломатии между Ираном и США

В Москве считают, что США и Иран практически исчерпали возможности дипломатических переговоров, однако «точка невозврата» в отношениях двух стран пока не пройдена. Об этом журналистам заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, передает «РИА Новости».

«Этот вопрос надо задавать нашим иранским друзьям. Это им решать, насколько еще дверь [для дипломатии] остается приоткрытой. Если этот так, то осталось очень узкая щелочка, потому что это оскорбительный совершенно в межгосударственных отношениях шаг», — сказал Кабулов журналистам в ходе заседания клуба «Валдай».

Он также добавил, что в Москве рассчитывают, что это «был один из самых эмоциональных этапов в отношениях Ирана и США и точка невозврата еще не пройдена».

По его словам, сейчас идет «очень жесткое давление» со стороны Вашингтона на Иран. «Мне оно пока кажется жестким и рискованным блефом», — сказал он.

Для того, чтобы конфликт между странами можно было прекратить дипломатическими мерами, силовые акции должны быть исключены, считает замглавы МИД РФ Сергей Вершинин

24 июня президент США Дональд Трамп ввел новые санкции против высокопоставленных лиц Ирана, в том числе против духовного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Санкции были введены после очередного обострения в отношениях двух стран, поводом для которого послужил инцидент со сбитым иранскими силами ПВО американским беспилотником. Вашингтон при этом настаивает, что в момент атаки дрон находился в международном воздушном пространстве, а Тегеран заявляет, что сбил беспилотник над своей территорией.

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Теги: МИД Росиии, Иран, дипломатия
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