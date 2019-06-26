МИД увидел «очень узкую щель» для дипломатии между Ираном и США

В Москве считают, что США и Иран практически исчерпали возможности дипломатических переговоров, однако «точка невозврата» в отношениях двух стран пока не пройдена. Об этом журналистам заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, передает «РИА Новости».

«Этот вопрос надо задавать нашим иранским друзьям. Это им решать, насколько еще дверь [для дипломатии] остается приоткрытой. Если этот так, то осталось очень узкая щелочка, потому что это оскорбительный совершенно в межгосударственных отношениях шаг», — сказал Кабулов журналистам в ходе заседания клуба «Валдай».

Он также добавил, что в Москве рассчитывают, что это «был один из самых эмоциональных этапов в отношениях Ирана и США и точка невозврата еще не пройдена».

По его словам, сейчас идет «очень жесткое давление» со стороны Вашингтона на Иран. «Мне оно пока кажется жестким и рискованным блефом», — сказал он.

Для того, чтобы конфликт между странами можно было прекратить дипломатическими мерами, силовые акции должны быть исключены, считает замглавы МИД РФ Сергей Вершинин