СК завел уголовные дела из-за обстрелов Донбасса украинскими войсками

Следственный комитет завел несколько уголовных дел в связи с ранениями при обстрелах украинскими силовиками мирных жителей Донбасса. Об этом сообщается на сайте СК.

Дела открыли по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации).

По данным следствия, украинские силовики обстреляли из тяжелого вооружения объекты инфраструктуры, которые не были военными целями. Они открыли стрельбу на улице Боткина города Горловки самопровозглашенной Донецкой Республики 22 июня, а 21 июня стреляли в поселке Веселое ДНР. В результате этого ранения получили несовершеннолетняя девушка и 63-летний местный житель.

При обстреле Горловки украинскими силовиками 22 июня, как сообщали местные СМИ, ранение получила 13-летняя девочка.

Конфликт между украинскими военными и ополченцами самопровозглашенных ДНР и Луганской народной республики длится с апреля 2014 года. СК России и ранее заводил уголовные дела из-за нарушений методов ведения войны. Для разрешения конфликта на юго-востоке Украины была создана специальная Контактная группа. Последний раз ей не удалось добиться «хлебного» перемирия и прекращения огня перед началом уборки урожая.