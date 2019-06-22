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Microsoft $147,5 (+7,48%) прогноз Открытие Брокер к 21.06.20
Union Pacific $200 (+17,51%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
Доллар/Рубль ₽60,34 (-4,05%) прогноз Morgan Stanley к 20.06.20
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В ДНР заявили о ранении 13-летней девочки в результате обстрела Горловки

При обстреле Горловки украинскими военными ранение получила 13-летняя девочка. Об этом со ссылкой на главу городской администрации Ивана Приходько сообщает «Донецкое агентство новостей».

Приходько уточнил, что при обстреле территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) оказался микрорайон Бессарабка (расположенный в западной части города).

Глава Горловки сообщил, что на место происшествия выехали представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Теги: ДНР
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