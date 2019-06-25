В Казахстане после взрывов на складе 15 человек поступили в реанимацию

В Казахстане после взрывов на складе 15 человек поступили в реанимацию

В Казахстане после взрывов на складе боеприпасов в реанимацию поступили 15 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Елжан Биртанов, сообщает Zakon.kz.

«В реанимационных отделениях находятся 15 пациентов с диагнозами комбинированные и политравмы», — отметил Биртанов на заседании правительства.

Отмечается, что всего за медицинской помощью обратились 165 человек, из которых 89 человек были госпитализированы, а остальных отправили на амбулаторное лечение.

Взрывы на военных складах в Арыси продолжаются с утра 24 июня после возникновения пожара. В результате ЧС погибли два человека. По данному факту завели дело о «нарушении правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих».

