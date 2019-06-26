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Транснефть ₽225 000 (+41,02%) прогноз ВТБ Капитал к 23.06.20
Золото $1 450 (+0,94%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
Microsoft $155 (+12,22%) прогноз Deutsche Bank к 19.06.20
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Политика ,  
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МИД Грузии назвал «печальным» решение вернуть Россию в ПАСЕ

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани назвал печальным решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) восстановить работу российской делегации и вернуть России право голоса. Об этом он написал в Twitter.

«Печальное решение ПАСЕ! Мы еще в мае в Хельсинки на встрече глав МИД стран Совета Европы зафиксировали принципиальную позицию и не поддержали это решение. Наша позиция является последовательной», — заявил он.

Материал дополняется

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