Экс-полковник Захарченко заявил о невозможности подстричься в СИЗО

Бывший полковник антикоррупционного главка МВД Дмитрий Захарченко, находящийся в СИЗО «Лефортово» пожаловался на невозможность подстричься и попасть на прием к стоматологу. Об этом РБК сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

По его словам, на проблемы с машинками для стрижки волос также пожаловались и другие арестанты. Они заявляют, что в СИЗО отсутствую исправные машинки, в связи с чем не предоставляется возможным подстричься.

«Члены ОНК Москвы предлагали предоставить несколько машинок для стрижки как гуманитарную помощь, но руководство СИЗО отказалось, пояснив что идет процедура закупки», — рассказал Мельников.

Кроме того, он сообщил, что Захарченко уже на протяжении месяца не может попасть на прием к стоматологу.