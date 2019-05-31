Полковник Захарченко сломал зуб из-за каши в СИЗО

Бывший сотрудник антикоррупционного управления МВД полковник Дмитрий Захарченко сломал зуб, когда ел кашу в СИЗО «Лефортово». Об этом РБК сообщила член ОНК Москвы Ева Меркачева.

«Я видела его сегодня, у него откололась часть зуба — не весь [полностью]», — рассказала она.

Захарченко отнесся к ситуации «с юмором», рассказала Меркачева ТАСС. По ее словам, наблюдатели обратили на случившееся внимание администрации изолятора. «Мы попросили руководство СИЗО, чтобы они следили за тем, чтобы каша, которой кормят заключенных, была просеяна, — рассказала она. — Тогда подобных ситуацией больше не будет».

РБК направил запрос в пресс-службу ФСИН России.