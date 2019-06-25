МВД возбудило уголовное дело против отравителя транквилизаторами в Москве

Полиция по результатам проверки возбудила уголовное дело против мужчины, который обвиняется в нескольких отравлениях прохожих в Москве. Об этом сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Проверяется версия о том, что мужчина подсыпал в напитки потерпевших сильнодействующие вещества. Кроме того, устанавливается его причастность к совершению аналогичных преступлений», — рассказала Волк.

Мужчина, 26-летний безработный уроженец Кабардино-Балкарской Республики, был задержан полицией. Уголовное дело против него было возбуждено по ст. 158 УК РФ (кража).

Отравитель (по версии Telegram-канала Baza, его звали Мурат Сабанов), действовал в центре Москвы. Он подходил к случайным прохожим, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и предлагал им попить газировки, в которую подсыпал сильнодействующие вещества. При обыске у него в квартире обнаружили феназепам. По информации источника «РИА Новостей», полиция расследует четыре преступных эпизода, в то время как на допросе он сообщал о 17.

Издание The Village сообщало о не менее чем 24 пострадавших, среди которых оказался сотрудник издания. После его публикации дело получило широкий резонанс.