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Транснефть ₽225 000 (+41,02%) прогноз ВТБ Капитал к 23.06.20
Золото $1 450 (+0,94%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
Microsoft $155 (+15,97%) прогноз Deutsche Bank к 19.06.20
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Политика ,  
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Мелания Трамп назвала имя нового пресс-секретаря Белого дома

Первая леди США Мелания Трамп написала в Twitter, что официальным представителем Белого дома и директором по коммуникациям станет Стефани Гришем — она с 2015 года возглавляла пресс-службу супруги президента.

«Президент США и я уверены, что лучшего человека, который сможет служить администрации и нашей стране, нет», — написала она. Из сообщения следует, что Гришем останется и главой пресс-службы Мелании Трамп.

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CNN сообщил об усилении охраны Сары Сандерс после инцидента в ресторане

С июля 2017 года пресс-секретарем была Сара Сандерс, 14 июня президент Дональд Трамп написал, что она уходит с этой работы и вернется к себе на родину, в штат Арканзас.

CNN со ссылкой на источник, близкий к Белому дому, сообщил, что Сандерс предлагала в качестве кандидата на должность своего заместителя Хогана Гидли и выступала против назначения Гришем. Но другой источник в Белом доме сказал телеканалу, что Трамп с самого начала намеревался назначить именно Гришем.

Гришем станет третьим пресс-секретарем при Трампе. Первый, Шон Спайсер, проработал на этой должности полгода.

Теги: Дональд Трамп, пресс-секретарь
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CNN сообщил об усилении охраны Сары Сандерс после инцидента в ресторане
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