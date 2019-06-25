Мелания Трамп назвала имя нового пресс-секретаря Белого дома

Первая леди США Мелания Трамп написала в Twitter, что официальным представителем Белого дома и директором по коммуникациям станет Стефани Гришем — она с 2015 года возглавляла пресс-службу супруги президента.

«Президент США и я уверены, что лучшего человека, который сможет служить администрации и нашей стране, нет», — написала она. Из сообщения следует, что Гришем останется и главой пресс-службы Мелании Трамп.

С июля 2017 года пресс-секретарем была Сара Сандерс, 14 июня президент Дональд Трамп написал, что она уходит с этой работы и вернется к себе на родину, в штат Арканзас.

CNN со ссылкой на источник, близкий к Белому дому, сообщил, что Сандерс предлагала в качестве кандидата на должность своего заместителя Хогана Гидли и выступала против назначения Гришем. Но другой источник в Белом доме сказал телеканалу, что Трамп с самого начала намеревался назначить именно Гришем.

Гришем станет третьим пресс-секретарем при Трампе. Первый, Шон Спайсер, проработал на этой должности полгода.