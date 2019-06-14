Трамп объявил об уходе пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс

Президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter, что в конце июня Сара Сандерс покинет должность пресс-секретаря Белого дома. По его словам, после завершения работы в администрации она вернется в родной для себя штат Арканзас.

«Она очень особенный человек с необыкновенными талантами, который проделал невероятную работу», — заявил Трамп, отметив, что Сандерс трудилась на этой должности три с половиной года.

Президент выразил надежду на то, что по возвращении в Арканзас она будет баллотироваться на пост губернатора штата. «Она была бы фантастическим [руководителем]. Сара, спасибо за хорошо выполненную работу», — заключил глава государства.

Сара Сандерс была назначена на пост пресс-секретаря Белого дома в июле 2017 года. Она сменила на этой должности Шона Спайсера. Как заявляли источники газеты The New York Times, Спайсер ушел с должности, выражая таким образом протест в связи с назначением Энтони Скарамуччи на пост директором Белого дома по коммуникациям. Скарамуччи проработал на этой должности 10 дней.