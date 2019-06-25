Начальник СИЗО Ярославля уволился на фоне жалоб от арестантов

Евгений Соловьев, начальник СИЗО № 1 Ярославля, покинул пост по собственному желанию, сообщила РБК пресс-секретарь регионального управления ФСИН Анна Частухина.

«По факту появления информации в сети интернет о якобы увольнении [Соловьева] сообщаем, что данная информация не соответствует действительности», — уточнила она.

Замдиректора ФСИН России Валерий Максименко также заявил РБК, что увольнение Соловьева произошло по собственному желанию. «Ни по каким отрицательным мотивам увольнения нет», — пояснил он.

При этом, как пишет «Коммерсантъ», Соловьев покидает свой пост после жалоб на условия содержания в изоляторе со стороны бывших сотрудников ФСИН, которые обвиняются в превышении должностных полномочий в отношении бывшего заключенного ярославской ИК № 1 Евгения Макарова (видео избиения Макарова публиковала «Новая газета»).

Это не единственное происшествие в СИЗО, которое контролировал Соловьев. В конце мая после смерти заключенного в изоляторе Следственный комитет завел уголовное дело по статье о доведении до самоубийства. Во ФСИН утверждали, что на теле погибшего не было обнаружено следов пыток.