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СК возбудил уголовное дело после смерти заключенного в СИЗО Ярославля

Следственное управление СКР по Ярославской области возбудило уголовное дело по факту смерти заключенного Александра Сидякина в СИЗО № 1 Ярославля. Об этом РБК сообщили в пресс-службе управления. Дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства)».

Сидякин в апреле 2018 года был приговорен к трем годам лишения свободы за заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ч. 2 ст. 207 УК РФ).

О смерти заключенного 26 мая сообщил основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин. По его данным, Сидякин скончался 24 мая в реанимации 2-й клинической больницы Ярославля. Правозащитник отмечал, что у умершего были диагностированы черепно-мозговая травма и отек мозга, а на его теле были видны «следы от пыток и избиения».

Позже в УФСИН заявили, что 28 апреля обнаружили в камере СИЗО-1 осужденного С., который совершил попытку суицида. На момент осмотра на его теле не было следов пыток, утверждали в ведомстве.

Теги: СИЗО, Ярославль, пытки в тюрьмах, Заключенные, новости РБК
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