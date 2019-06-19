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NVIDIA $205 (+34,1%) прогноз JP Morgan к 15.02.20
Евро/Рубль ₽74,73 (+4,23%) прогноз Citigroup к 18.09.19
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Студия Зеленского объявила кастинг на роль президента Украины

«Квартал 95» объявил кастинг на роль президента Украины в концертах «Вечернего квартала». Об этом сообщается на сайте студии.

«Когда художественный руководитель «Квартала» и сам стал президентом, возник вопрос, кто мог бы лучше всех исполнять его роль на сцене. Было принято решение провести народный кастинг на роль президента», — говорится в сообщении.

Отмечается, что участник конкурса должен будет так изобразить Владимира Зеленского, чтобы его узнали «охранники на проходной администрации президента».

До избрания президентом Зеленский получил популярность как комедийный актер, сценарист и продюсер. Он был основателем и худруком студии «Квартал 95». В проектах студии Зеленский играл в том числе и роли президента. Так, в сериале «Слуга народа» он исполнил роль учителя истории, который стал главой государства. Политическая комедия стала самым рейтинговым сериалом украинского телевидения по итогам 2015 года. Права на показ шоу купил «Яндекс».
 

Теги: Владимир Зеленский, студия, Президент, кастинг
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