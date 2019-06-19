Студия Зеленского объявила кастинг на роль президента Украины

«Квартал 95» объявил кастинг на роль президента Украины в концертах «Вечернего квартала». Об этом сообщается на сайте студии.

«Когда художественный руководитель «Квартала» и сам стал президентом, возник вопрос, кто мог бы лучше всех исполнять его роль на сцене. Было принято решение провести народный кастинг на роль президента», — говорится в сообщении.

Отмечается, что участник конкурса должен будет так изобразить Владимира Зеленского, чтобы его узнали «охранники на проходной администрации президента».

До избрания президентом Зеленский получил популярность как комедийный актер, сценарист и продюсер. Он был основателем и худруком студии «Квартал 95». В проектах студии Зеленский играл в том числе и роли президента. Так, в сериале «Слуга народа» он исполнил роль учителя истории, который стал главой государства. Политическая комедия стала самым рейтинговым сериалом украинского телевидения по итогам 2015 года. Права на показ шоу купил «Яндекс».

