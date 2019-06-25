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FedEx $190 (+21,65%) прогноз BMO Capital Markets к 11.06.20
Доллар/Рубль ₽62 (-0,96%) прогноз Goldman Sachs к 24.06.20
UnitedHealth $270 (+8,15%) прогноз Barclays Capital к 17.04.20
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Общество ,  
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МВД завело уголовное дело после отравления более 40 человек в Одинцово

После массового отравления приезжих из Средней Азии на предприятии в Одинцово возбуждено уголовное дело, сообщила глава пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова, передает ТАСС.

Дело завели по ч. 1 ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей). Максимальное наказание по этой части статьи — один год ограничения свободы.

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В Москве задержали отравившего более 20 человек газировкой мужчину

В региональном минздраве РБК говорили, что за медпомощью обратились 44 гражданина Таджикистана, 12 из них были госпитализированы и 25 июня выписаны из больницы.

По данным московского правозащитника Аммона Иззата, пострадавшие — работники мебельного завода: 22 июня они пожаловались на тяжелые боли после ужина в столовой. Он утверждал, что рабочих кормили в основном просроченными продуктами.

Теги: Уголовное дело, Таджикистан, Одинцово
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