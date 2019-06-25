МВД завело уголовное дело после отравления более 40 человек в Одинцово

МВД завело уголовное дело после отравления более 40 человек в Одинцово

После массового отравления приезжих из Средней Азии на предприятии в Одинцово возбуждено уголовное дело, сообщила глава пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова, передает ТАСС.

Дело завели по ч. 1 ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей). Максимальное наказание по этой части статьи — один год ограничения свободы.

В региональном минздраве РБК говорили, что за медпомощью обратились 44 гражданина Таджикистана, 12 из них были госпитализированы и 25 июня выписаны из больницы.

По данным московского правозащитника Аммона Иззата, пострадавшие — работники мебельного завода: 22 июня они пожаловались на тяжелые боли после ужина в столовой. Он утверждал, что рабочих кормили в основном просроченными продуктами.