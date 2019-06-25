В Подмосковье выписали всех отравившихся работников из Таджикистана

В Московской области из больницы выписали всех граждан Таджикистана, которые обратились за медицинской помощью с признаками отравления, сообщили РБК в пресс-службе Минздрава региона. Там сообщили, что всего к врачам пришли 44 человека, 12 из них после осмотра были госпитализированы.

Как указывают в Минздраве, 23 июня состояние девяти пациентов оценивалось как средней степени тяжести. При этом в ведомстве не подтвердили информацию о том, что часть пострадавших попала в реанимацию.

Ранее проживающий в Москве правозащитник Аммон Иззат сообщил в своем Facebook, что 22 июня более ста человек, работавших на мебельном заводе ООО «Одинцово», пожаловались после ужина в столовой на тяжелые боли. При этом он утверждал, что руководство предприятия состоянием рабочих не интересовалось, а кормили в столовой в основном просроченными продуктами.