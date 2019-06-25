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FedEx $190 (+21,17%) прогноз BMO Capital Markets к 11.06.20
Доллар/Рубль ₽62 (-0,96%) прогноз Goldman Sachs к 24.06.20
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Сын Аллы Покровской назвал причину ее смерти

Причиной смерти актрисы Аллы Покровской стал сепсис, сообщил РБК ее сын, актер Михаил Ефремов.

«Переливание крови было сделать невозможно, потому что у нее очень слабая печень. Она последние годы не вставала с кровати, там много чего было», — уточнил он.

О смерти Покровской стало известно во вторник, 25 июня, ей был 81 год. Прощание с актрисой пройдет 27 июня в МХТ им. Чехова, где Покровская служила в течение последних 15 лет. Ее похоронят на Троекуровском кладбище.

В 1959 году Покровская окончила Школу-студию МХАТ, после чего до 1998 года работала в театре «Современник». В 2004 году ее приняли в труппу МХТ имени Чехова.

Покровская сыграла в таких фильмах, как «Июльский дождь», «Следствие ведут знатоки», «Нежданный гость» и других. В 1998 году она стала лауреатом премии Станиславского. Актриса дважды получала премию Благотворительного фонда Олега Табакова, а в 2018 году стала лауреатом «Золотой маски».

Теги: актриса, новости РБК
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Умерла актриса МХТ им. Чехова и мать Михаила Ефремова Алла Покровская
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Актрису МХТ Аллу Покровскую похоронят на Троекуровском кладбище
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