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FedEx $190 (+18,82%) прогноз BMO Capital Markets к 11.06.20
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Умерла актриса МХТ им. Чехова и мать Михаила Ефремова Алла Покровская
Алла Покровская была актрисой театра и кино, преподавала в Школе-студии МХТ и в качестве режиссера поставила несколько спектаклей
Алла Покровская (Фото: Екатерина Цветкова / Global Look Press)

Умерла актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова и мать Михаила Ефремова Алла Борисовна Покровская. Об этом РБК сообщил Михаил Ефремов, а также подтвердили в Московском художественном театре им. А.П.Чехова.

«Новость пришла совсем недавно. Это правда. Сегодня [умерла]. Она была артисткой художественного театра имени Чехова, она была педагогом школы-студии», — сообщили РБК в пресс-службе театра.

«Она скончалась, она уже две недели лежала в реанимации, была уже старенькая. Как, где и когда будет организовано прощание, станет понятно, вероятно, завтра. Думаю, что это будет в МХТ им. Чехова, хоронить будем на Троекуровском, рядом с моей бабушкой», — рассказал Михаил Ефремов.

Алле Покровской был 81 год.

Актриса окончила Школу-студию МХАТ в 1959 году и была принята в труппу театра «Современник», где проработала до 1998 года и сыграла более тридцати ролей. Среди них роли в спектаклях «Вечно живые», «Старшая сестра», «На дне», «Валентин и Валентина», «Наедине со всеми», «Восточная трибуна», «Привидения», «Виндзорские насмешницы», «Крутой маршрут» и другие.

В 2004 году была принята в труппу МХТ им. А.П.Чехова, где сыграла в постановках «Дыхание жизни», «Правда — хорошо, а счастье лучше», «Дом» и др. В качестве режиссера поставила несколько спектаклей в резных театрах — «Бабье царство» (МХАТ имени А.П.Чехова), «Ромео и Джульетта» и «Косметика врага» (столичный Театр имени А.С.Пушкина).

Покровская снималась в кино- и телефильмах. Среди ее работ — роли в фильмах «Июльский дождь», «Свой», «Нежданный гость», «Дневной поезд», «Дневник директора школы», «Выбор цели», «Доброта», «Следствие ведут знатоки» («Ответный удар»), «Активная зона», «Охота на лис», «Высоцкий. Спасибо, что живой!» и других.

Работала преподавателем в Школе-студии МХАТ, преподавала также в зарубежных филиалах этого учебного заведения в Кембридже (Великобритания) и в Питтсбурге (США).

Лауреат премии Станиславского (1998 год), дважды лауреат премии Благотворительного фонда Олега Табакова (2003 и 2004 годы), лауреат фестиваля «Золотая Маска» 2018 года «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства».

Авторы: Наталья Демченко, Екатерина Костина, Егор Губернаторов
Теги: МХТ им.Чехова, актриса, режиссер
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