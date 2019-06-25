Умерла актриса МХТ им. Чехова и мать Михаила Ефремова Алла Покровская

Алла Покровская была актрисой театра и кино, преподавала в Школе-студии МХТ и в качестве режиссера поставила несколько спектаклей

Алла Покровская (Фото: Екатерина Цветкова / Global Look Press)

Умерла актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова и мать Михаила Ефремова Алла Борисовна Покровская. Об этом РБК сообщил Михаил Ефремов, а также подтвердили в Московском художественном театре им. А.П.Чехова.

«Новость пришла совсем недавно. Это правда. Сегодня [умерла]. Она была артисткой художественного театра имени Чехова, она была педагогом школы-студии», — сообщили РБК в пресс-службе театра.

«Она скончалась, она уже две недели лежала в реанимации, была уже старенькая. Как, где и когда будет организовано прощание, станет понятно, вероятно, завтра. Думаю, что это будет в МХТ им. Чехова, хоронить будем на Троекуровском, рядом с моей бабушкой», — рассказал Михаил Ефремов.

Алле Покровской был 81 год.

Актриса окончила Школу-студию МХАТ в 1959 году и была принята в труппу театра «Современник», где проработала до 1998 года и сыграла более тридцати ролей. Среди них роли в спектаклях «Вечно живые», «Старшая сестра», «На дне», «Валентин и Валентина», «Наедине со всеми», «Восточная трибуна», «Привидения», «Виндзорские насмешницы», «Крутой маршрут» и другие.