Актрису МХТ Аллу Покровскую похоронят на Троекуровском кладбище

Актрису театра и кино, народную артистку России Аллу Покровскую похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом РБК сообщил ее сын Михаил Ефремов.

«Хоронить будем на Троекуровском, рядом с моей бабушкой», — сказал он.

В Московском художественном театре им. А.П.Чехова сообщили, что прощание с актрисой состоится в четверг, 27 июня. Сначала в театре пройдет гражданская панихида, а затем в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках будет отпевание, после чего состоятся похороны.

Алла Покровская скончалась в возрасте 81 года. По словам Михаила Ефремова, перед этим она две недели провела в реанимации.

В 1959 году она окончила Школу-студию МХАТ, после чего стала работать в театре «Современник». Там она проработала до 1998 года. В 2004 году ее приняли в труппу МХТ им. А.П.Чехова. Она также была театральным режиссером и профессором Школы-студии МХАТ.