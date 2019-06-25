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Золото $1 450 (+0,76%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
FedEx $190 (+18,53%) прогноз BMO Capital Markets к 11.06.20
Доллар/Рубль ₽62 (-0,96%) прогноз Goldman Sachs к 24.06.20
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Актрису МХТ Аллу Покровскую похоронят на Троекуровском кладбище

Актрису театра и кино, народную артистку России Аллу Покровскую похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом РБК сообщил ее сын Михаил Ефремов.

«Хоронить будем на Троекуровском, рядом с моей бабушкой», — сказал он.

В Московском художественном театре им. А.П.Чехова сообщили, что прощание с актрисой состоится в четверг, 27 июня. Сначала в театре пройдет гражданская панихида, а затем в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках будет отпевание, после чего состоятся похороны.

Алла Покровская скончалась в возрасте 81 года. По словам Михаила Ефремова, перед этим она две недели провела в реанимации.

В 1959 году она окончила Школу-студию МХАТ, после чего стала работать в театре «Современник». Там она проработала до 1998 года. В 2004 году ее приняли в труппу МХТ им. А.П.Чехова. Она также была театральным режиссером и профессором Школы-студии МХАТ.

Покровская сыграла в таких фильмах, как «Июльский дождь», «Следствие ведут знатоки», «Нежданный гость» и других. В 1998 году она стала лауреатом премии Станиславского. Актриса дважды получала премию Благотворительного фонда Олега Табакова, а в 2018 году стала лауреатом «Золотой маски».

Теги: актриса, похороны, Троекуровское кладбище
Материалы по теме
Умерла актриса МХТ им. Чехова и мать Михаила Ефремова Алла Покровская
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