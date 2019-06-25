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FedEx $190 (+20,79%) прогноз BMO Capital Markets к 11.06.20
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В Хакасии рассказали о спасении моногородов с помощью экскурсий в Провал

Самые острые проблемы хакасских моногородов связаны с уровнем занятости населения, работой жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферой. Об этом говорится в ответе минэкономразвития республики на запрос РБК.

Ранее федеральное Минэкономразвития включило два хакасских поселения — Туим и Вершина Теи — в список из 11 самых кризисных моногородов России. Главным показателем кризисности моногородов стала оценка ситуации их жителями, фигурирующая в опросах ФСО.

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По данным ЕГРЮЛ, Туимский завод по обработке цветных металлов был объявлен банкротом. Для обеспечения достойного уровня жизни горожан в Туимском сельсовете проводятся мероприятия для обеспечения занятости населения, для развития сельского и туристического бизнеса и социальной сферы. В Туиме развивается и рекреационная сфера, говорится в ответе регионального ведомства. Главные объекты для привлечения туристов — Туимский провал, Туимский кромлех, озеро Собачье (Пионерское) и озеро Изба. На территории провала планируется разбить парк с аттракционами и кафе. Там же в летнее время развивается экстремальный туризм.

Развитие поселка Вершина Теи до последнего времени напрямую зависело от градообразующего предприятия «Тейский рудник», которое сейчас не действует.
Чтобы решить проблему выживания моногорода, хакасское правительство ищет возможность реализовать крупные проекты на местных инвестиционных площадках. Изучаются и другие возможности выхода из кризиса: организация производства мелкого и кубовидного щебня на промышленных отвалах Тейского рудника, строительство мини-завода по переработке мрамора, складирование и переработка твердых бытовых отходов.

Кроме того, региональные власти стараются развивать туристическое направление в Вершине Теи. Сейчас обсуждается вопрос о создании туристско-рекреационного кластера «Поднебесье», рассказали в региональном ведомстве. Возможно, Хакасия создаст общий туристический кластер с Кузбассом. Главные из общих проектов — строительство туристического комплекса «Тайга», создание культурно-досугового центра и горнолыжной базы «Тейский подъем» и так далее.

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Также планируется открыть ООО «Дикоросы Хакасии» «для сбора и переработки недревесной растительности леса» по программе «Поддержка малого предпринимательства» за счет гранта из бюджета.

Еще один инвестиционный проект — постройка автодороги, которая кратчайшим путем соединит федеральные трассы М-54 «Енисей», М-53 «Байкал», М-52 Чуйский тракт и территории Хакасии, Красноярского края, Тувы, Кемеровской области, Горного Алтая и Монголии.

Автор: Евгения Кузнецова
Теги: Хакасия, моногород
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