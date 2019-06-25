В Хакасии рассказали о спасении моногородов с помощью экскурсий в Провал

В Хакасии рассказали о спасении моногородов с помощью экскурсий в Провал

Самые острые проблемы хакасских моногородов связаны с уровнем занятости населения, работой жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферой. Об этом говорится в ответе минэкономразвития республики на запрос РБК.

Ранее федеральное Минэкономразвития включило два хакасских поселения — Туим и Вершина Теи — в список из 11 самых кризисных моногородов России. Главным показателем кризисности моногородов стала оценка ситуации их жителями, фигурирующая в опросах ФСО.

По данным ЕГРЮЛ, Туимский завод по обработке цветных металлов был объявлен банкротом. Для обеспечения достойного уровня жизни горожан в Туимском сельсовете проводятся мероприятия для обеспечения занятости населения, для развития сельского и туристического бизнеса и социальной сферы. В Туиме развивается и рекреационная сфера, говорится в ответе регионального ведомства. Главные объекты для привлечения туристов — Туимский провал, Туимский кромлех, озеро Собачье (Пионерское) и озеро Изба. На территории провала планируется разбить парк с аттракционами и кафе. Там же в летнее время развивается экстремальный туризм.

Развитие поселка Вершина Теи до последнего времени напрямую зависело от градообразующего предприятия «Тейский рудник», которое сейчас не действует.

Чтобы решить проблему выживания моногорода, хакасское правительство ищет возможность реализовать крупные проекты на местных инвестиционных площадках. Изучаются и другие возможности выхода из кризиса: организация производства мелкого и кубовидного щебня на промышленных отвалах Тейского рудника, строительство мини-завода по переработке мрамора, складирование и переработка твердых бытовых отходов.