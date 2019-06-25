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Microsoft $155 (+15,24%) прогноз Deutsche Bank к 19.06.20
Золото $1 450 (+0,74%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
FedEx $190 (+20,9%) прогноз BMO Capital Markets к 11.06.20
Доллар/Рубль ₽62 (-0,96%) прогноз Goldman Sachs к 24.06.20
UnitedHealth $270 (+8,15%) прогноз Barclays Capital к 17.04.20
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МИД России назвал санкции США против Ирана «сжиганием мостов»

Министерство иностранных дел России заявило, что США «сжигают мосты», вводя санкции против Ирана. Об этом сообщается на сайте МИД.

«Создается впечатление, что в Вашингтоне «сжигают мосты» — вопреки своим же заверениям в приверженности диалогу с Ираном», — говорится в заявлении.

В дипведомстве добавили, что действия Вашингтона являются проявлением стремления диктовать волю другим государствам. В МИД заявили, что Россия солидарна с «дружественным народом Ирана» и правительством страны.

Политика
Президент Ирана назвал Белый дом умственно отсталым

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о введении новых санкций против Ирана. Они коснутся верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Ведение новых ограничений прошло на фоне конфликта по поводу сбитого Ираном американского разведывательного беспилотника. Инцидент произошел 20 июня.

Иранский президент Хасан Роухани заявил, что санкции являются актом отчаяния со стороны Вашингтона. «Действия Белого дома означают, что он умственно отсталый», — отметил он.

В 2018 году США вышли из ядерной сделки с Ираном и начали усиление антииранских санкций.

Теги: Иран, санкции, МИД России
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