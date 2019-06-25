МИД России назвал санкции США против Ирана «сжиганием мостов»

Министерство иностранных дел России заявило, что США «сжигают мосты», вводя санкции против Ирана. Об этом сообщается на сайте МИД.

«Создается впечатление, что в Вашингтоне «сжигают мосты» — вопреки своим же заверениям в приверженности диалогу с Ираном», — говорится в заявлении.

В дипведомстве добавили, что действия Вашингтона являются проявлением стремления диктовать волю другим государствам. В МИД заявили, что Россия солидарна с «дружественным народом Ирана» и правительством страны.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о введении новых санкций против Ирана. Они коснутся верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Ведение новых ограничений прошло на фоне конфликта по поводу сбитого Ираном американского разведывательного беспилотника. Инцидент произошел 20 июня.