Прокуратура Москвы взяла под контроль дело отравителя с газировкой

Ранее правоохранительные органы задержали мужчину, который грабил граждан в центре столицы, подсыпав им в напитки феназепам

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Дело в отношении мужчины, который, предположительно, угощал жертв отравленной газировкой, после чего грабил их, взяла под контроль столичная прокуратура, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя ведомства Людмилу Нефедову.

По ее словам, территориальные прокуратуры проверят аналогичные дела, чтобы выяснить, сколько всего эпизодов в этом деле. Нефедова добавила, что пока задержанный в Басманном районе мужчина является подозреваемым. Решение о его аресте может быть принято в ближайшее время.

Ранее в СМИ появилась информация, что в одном из столичных хостелов был задержан уроженец Кабардино-Балкарии, который грабил в центре Москвы граждан в состоянии алкогольного опьянения и подсыпал им в напитки феназепам. По имеющейся информации, было по крайней мере четыре случая отравления. В комнате подозреваемого нашли часть похищенных вещей.

По данным Telegram-канала Baza, на допросе подозреваемый признался, что подсыпал в напитки феназепам и грабил людей. Он припомнил подобных 17 случаев. По данным The Village, в результате действий отравителя пострадало не менее 24 человек. Злоумышленник угощал жертв в районе станции метро «Чистые пруды», на Хохловской площади, в парке «Горка», а также в баре «Зинзивер». Некоторые пробыли в коме три дня.