Поджегшего церковь XVIII века в Карелии подростка отправили на лечение

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 62,78 +0,18 EUR Бирж. 71,56 +0,26 Brent 65,29 +1,52% USD Нал. 63,21 62,52 EUR Нал. 71,95 71,23 USD ЦБ 62,52 -0,39 EUR ЦБ 71,23 -0,37 EUR/USD 1,1395 -0,0001 BTC/USD Бирж. 11 298,00 +246,97 IMOEX 2 743,85 -0,68% RTSI 1 376,42 -0,77% DJIA 26 696,17 -0,12% Nasdaq 7 983,73 -0,27%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Microsoft $155 (+14%) прогноз Deutsche Bank к 19.06.20
Золото $1 450 (+0,32%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
FedEx $190 (+21,33%) прогноз BMO Capital Markets к 11.06.20
Доллар/Рубль ₽62 (-0,96%) прогноз Goldman Sachs к 24.06.20
UnitedHealth $270 (+8,15%) прогноз Barclays Capital к 17.04.20
Microsoft $155 (+14%) прогноз Deutsche Bank к 19.06.20
Золото $1 450 (+0,32%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
FedEx $190 (+21,33%) прогноз BMO Capital Markets к 11.06.20
Доллар/Рубль ₽62 (-0,96%) прогноз Goldman Sachs к 24.06.20
UnitedHealth $270 (+8,15%) прогноз Barclays Capital к 17.04.20
Лента новостей
Курс доллара на 26 июня
USD ЦБ: 62,52 (-0,39) Quote, 13:15
Курс евро на 26 июня
EUR ЦБ: 71,23 (-0,37) Quote, 13:15
Скоростную железную дорогу Москва — Петербург оценили в 1,5 трлн руб. Общество, 17:09 Летняя обувь, в которой удобно: 5 трендов Спецпроект РБК PINK, 17:07 Геннадий Зюганов к юбилею получит одну из высших государственных наград Политика, 17:03 Медведев сообщил о повышении пособий на детей с ₽50 до ₽10 тыс. Общество, 17:01 В ФАС не увидели предпосылок для роста цен на топливо в июле Экономика, 16:53 Карачаево-Черкесия нашла замену Арашукову в Совфеде Политика, 16:53 Летящей походкой: как язык тела меняет нашу жизнь Партнерский материал, 16:43 Вице-премьер анонсировал поступление С-500 на вооружение раньше плана Политика, 16:30 Клиенты «Билайна» пожаловались на сбой в получении сообщений от банков Технологии и медиа, 16:28 Климкин сообщил об отзыве посла Украины в Совете Европы Политика, 16:24 Поджегшего церковь XVIII века в Карелии подростка отправили на лечение Общество, 16:23 Курс грузинского лари упал до исторического минимума Финансы, 16:22 Минкультуры ответило на обращение актеров МХАТа к Путину Общество, 16:21 Почему подорожал Bitcoin Крипто, 16:19
Общество ,  
0 
Поджегшего церковь XVIII века в Карелии подростка отправили на лечение

Кондопожский городской суд отправил на принудительное лечение подростка, который в августе прошлого года поджег деревянную Успенскую церковь XVIII века. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Республики Карелия.

У обвиняемого несовершеннолетнего эксперты выявили психическое расстройство. Именно из-за него в момент поджога он находился в невменяемом состоянии.

«Суд вынес постановление об освобождении несовершеннолетнего от уголовной ответственности <...> и применении к нему принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа», — следует из сообщения надзорного ведомства.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы была построена в 1774 году на берегу Онежского озера на территории современной Кондопоги. Здание признавали памятником народного деревянного зодчества, оно было объектом культурного наследия федерального значения. Сильный пожар, который возник в результате поджога, полностью уничтожил постройку.

Церковь планируется восстановить. Минкультуры оценивало необходимые для восстановления здания средства в 100 млн руб., эксперты — в 80 млн руб.

Теги: Карелия, Кондопога, деревянная церковь, поджог, принудительное лечение
Материалы по теме
На пепелище сожженной в Кондопоге церкви нашли более древний алтарь
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter