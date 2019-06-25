Поджегшего церковь XVIII века в Карелии подростка отправили на лечение

Кондопожский городской суд отправил на принудительное лечение подростка, который в августе прошлого года поджег деревянную Успенскую церковь XVIII века. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Республики Карелия.

У обвиняемого несовершеннолетнего эксперты выявили психическое расстройство. Именно из-за него в момент поджога он находился в невменяемом состоянии.

«Суд вынес постановление об освобождении несовершеннолетнего от уголовной ответственности <...> и применении к нему принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа», — следует из сообщения надзорного ведомства.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы была построена в 1774 году на берегу Онежского озера на территории современной Кондопоги. Здание признавали памятником народного деревянного зодчества, оно было объектом культурного наследия федерального значения. Сильный пожар, который возник в результате поджога, полностью уничтожил постройку.

Церковь планируется восстановить. Минкультуры оценивало необходимые для восстановления здания средства в 100 млн руб., эксперты — в 80 млн руб.