Осужденный за шпионаж поляк пытался вывезти за рубеж комплектующие С-300

Осужденный за шпионаж поляк пытался вывезти за рубеж комплектующие С-300

Приговоренный к 14 годам лишения свободы Мариан Радзаевски планировал вывезти в Польшу секретные комплектующие зенитно-ракетного комплекса С-300 и был задержан с поличным, сообщает ФСБ

Мариан Радзаевски (справа) (Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС)

Гражданин Польши Мариан Радзаевски, признанный виновным в шпионаже и приговоренный к 14 годам лишения свободы, пытался незаконно вывезти за границу секретные комплектующие зенитно-ракетного комплекса С-300, сообщает Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ).

«В ходе следствия подтверждено, что Радзаевски действовал в интересах польской организации, являющейся ведущим поставщиком национальных вооруженных сил и спецслужб», — отметили в ФСБ (цитата по ТАСС).

В ФСБ отметили, что Радзаевски, пытавшийся получить и вывезти в Польшу секретные комплектующие С-300, действовал умышленно и был задержан сотрудниками спецслужбы с поличным.

25 июня Мосгорсуд приговорил поляка к 14 годам лишения свободы по ст. 276 УК РФ (шпионаж). В срок наказания Радзаевски включено его содержание в СИЗО с 20 апреля 2018 года.

