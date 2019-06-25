Посольство анонсировало переговоры замглавы Минобороны Ирана с Шойгу

Замглавы Минобороны Ирана Касем Тагизаде планирует встретиться с министром обороны России Сергеем Шойгу. Об этом сообщает посольство Ирана в Москве, передает «РИА Новости».

Отмечается, что Тагизаде приедет в Москву с официальным визитом 25 июня. Им, в частности, запланировано посещение выставки «Армия-2019». Тематика переговоров с российским Минобороны посольством не называется.

В апреле Шойгу отметил важность российско-иранского сотрудничества в нормализации обстановки на территории Сирии, сообщает ТАСС. По его словам, Москва и Тегеран продолжают совместную борьбу с международным терроризмом.

В начале июня в МИД Ирана заявили об отсутствии запроса на покупку С-400 у России. Эту же информацию подтвердил вице-премьер Юрий Борисов. Ранее Bloomberg сообщал, что Москва отказалась поставить в Иран комплексы в связи с опасением об усилении напряженности на Ближнем Востоке.