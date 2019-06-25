СК начал проверку после жесткой посадки учебного самолета под Оренбургом

СК начал проверку после жесткой посадки учебного самолета под Оренбургом

В Бугурусланском районе Оренбургской области учебно-тренировочный двухместный самолет совершил жесткую посадку. Следователи начали проверку, сообщает Следственный комитет в своем канале в WhatsApp.

«Причиной аварийной посадки воздушного судна послужила потеря мощности двигателя», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, самолет Diamond DA40 выполнял учебный полет. Он принадлежит Бугурусланскому летному училищу гражданской авиации.

СКР опубликовал видео с места происшествия. На кадрах видно, что самолет приземлился на поле, предназначенное для сельского хозяйства. Он зарылся носом в землю.