СК начал проверку после жесткой посадки учебного самолета под Оренбургом

В Бугурусланском районе Оренбургской области учебно-тренировочный двухместный самолет совершил жесткую посадку. Следователи начали проверку, сообщает Следственный комитет в своем канале в WhatsApp.
«Причиной аварийной посадки воздушного судна послужила потеря мощности двигателя», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, самолет Diamond DA40 выполнял учебный полет. Он принадлежит Бугурусланскому летному училищу гражданской авиации.
СКР опубликовал видео с места происшествия. На кадрах видно, что самолет приземлился на поле, предназначенное для сельского хозяйства. Он зарылся носом в землю.