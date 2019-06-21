Пилот погиб при жесткой посадке вертолета Ми-2 в Краснодарском крае

Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Краснодарском крае, сообщили РБК в пресс-службе регионального главка МЧС.

«К месту направлены силы и средства МЧС России, а также все необходимые экстренные службы. По предварительной информации, на борту находился один человек, производилась обработка сельхозугодий», — заявили спасатели.

В Южном следственном управлении на транспорте Следственного комитета сообщили РБК, что вертолет сел в районе станицы Чамлыкская Лабинского района. Пилот вертолета погиб, добавили следователи. Проводится доследственная проверка.

Вертолет принадлежит частному предпринимателю, сообщает «РИА Новости». По данным агентства, вертолет разбился.

Ми-2 рассчитан на одного члена экипажа и до 10 пассажиров, его максимальная взлетная масса — около 3,6 т. Он способен развивать скорость до 210 км/ч, практическая дальность полета составляет 580 км. Ми-2 был разработан в 1960-х годах.