Легкомоторный самолет с французскими летчиками вынуждено сел в Башкирии

На границе с Пермским краем экстренно сел легкомоторный самолет J430. Об этом РБК рассказала начальник пресс-службы ГУ МЧС по республике Башкортостан Елена Мавлютова. По словам источника РБК в экстренных службах, на борту находились два гражданина Франции.

По данным «РБК Уфа», пострадавшие — французские летчики, участники фестиваля Red Bull Air Race, которые возвращались домой из Казани.

Как отметила Мавлютова, повреждений у самолета нет. По предварительным данным, он совершил вынужденную посадку из-за низкого давления масла в двигателе. Давление, как сообщается, упало из-за повреждения двигателя.

Как отмечает «Башинформ», посадка произошла в поле. К месту посадки выехали силы и средства МЧС России — две единицы техники, шесть спасателей, а также сотрудники полиции и медики.

В начале июня в Подмосковье частный легкомоторный самолет совершил жесткую посадку. Самолет приземлился в поле, на борту был один человек, он получил травмы.