ЦИК проведет выездную проверку избиркомов в Петербурге из-за жалоб

Группа представителей Центризбиркома во главе с членом ЦИК Евгением Шевченко проведет мониторинг деятельности избирательных комиссий муниципалитетов Санкт-Петербурга. В сообщении пресс-службы ЦИК отмечается, что ситуация в Петербурге потребовала «оперативного реагирования», в связи с поступлением жалоб на нарушения в деятельности муниципальных избирательных комиссий.

«Основная претензия к некоторым муниципальным избиркомам — несвоевременное информирование участников избирательного процесса о назначении выборов депутатов местных органов власти», — говорится в сообщении ЦИК.

В ведомстве пояснили, что информацию о результатах проведения выездной проверки планируется заслушать на очередном заседании Центризбиркома.

22 июня о начале проверки процесса сбора подписей объявило главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Поводом для нее стала публикация штабом Алексея Навального видео под названием «Как рисуют подписи за Беглова». В нем утверждалось, что бюджетники в администрации Выборгского района заполняют подписные листы в поддержку исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова.

Сам Беглов назвал видео «провокацией, злым умыслом или какой-то глупостью».