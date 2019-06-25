Глава Дагестана вернулся к работе после лечения в Москве

Глава Дагестана вернулся к работе после лечения в Москве

Глава Дагестана Владимир Васильев после курса лечения в Москве приступил к исполнению своих обязанностей. Об этом пишет РИА «Дагестан».

По данным издания, во вторник, 25 июня, Васильев проведет в Махачкале семинар Торгово-промышленной палаты РД и плановое совещание в правительстве.

Ранее, 16 июня, в пресс-службе администрации сообщили, что Васильев был помещен в одну из московских клиник с воспалением легких. Обязанности главы Дагестана во время лечения исполнял председатель правительства региона Артем Здунов.

Владимир Васильев был избран новым главой Дагестана 9 сентября прошлого года. В октябре 2017 года Васильева назначили временно исполняющим обязанности главы Дагестана после ухода прежнего руководителя Рамазана Абдулатипова.