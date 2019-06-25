В Грузии новым спикером парламента избрали лидера правящей партии

На пост спикера парламента Грузии избрали лидера правящей партии «Грузинская мечта» Арчила Талаквадзе вместо ушедшего в отставку на фоне протестов Ираклия Кобахидзе. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

По данным телеканала, решение было принято единогласно на пленарном заседании. За Талаквадзе проголосовали 94 человека, ни один не проголосовал против его кандидатуры.

Как передает «Рустави 2», ситуация в грузинском парламенте была напряженной. Депутаты начали применять физическую силу, после того как депутат от правящей партии Мамуки Мдинарадзе обвинил оппозицию в организации провокации 20 июня. В результате оппозиционеры покинули сессионный зал в знак протеста.

Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, представляющий партию «Грузинская мечта», ушел в отставку 21 июня. Отставка произошла на фоне протестов в Тбилиси, вспыхнувших, после того как депутат Госдумы России Сергей Гаврилов открыл заседание Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте Грузии, сидя в кресле спикера.