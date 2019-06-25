Джонсон заявил «наше поколение не простят» на вопрос о сорванном Brexit

Кандидат в премьер-министры Великобритании Борис Джонсон во время дискуссии с радиоведущим Ником Феррари на радио LBC заявил, что его главной задачей является выход страны из Европейского союза — Brexit. Запись передачи размещена на сайте радиостанции.

«Если мы этого не сделаем, партии продолжат терять голоса — и я говорю не только о консервативной партии, но и о лейбористах... Вера в политику разрушается. Если мы не совершим Brexit, если мы как парламентарии и политики не примем ответственность за мандат, который нам дали люди, наше поколение не простят», — сказал Джонсон.

Джонсон сейчас лидирует в гонке за место нового премьер-министра страны и лидера партии консерваторов.

В конце мая Тереза Мэй, которая занимала с лета 2016 года пост лидера правящей Консервативной партии (а значит, и пост премьер-министра страны) объявила о своей отставке с этого поста. Она продолжает выполнять обязанности главы правительства до тех пор, пока консерваторы не выберут себе нового лидера.