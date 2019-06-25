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Доллар/Рубль ₽62 (-0,96%) прогноз Goldman Sachs к 24.06.20
UnitedHealth $270 (+8,15%) прогноз Barclays Capital к 17.04.20
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Политика ,  
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МИД назвал ситуацию вокруг Ирана сходной с предшествовавшей атаке на Ирак

Глава МИД России Сергей Лавров выразил озабоченность эскалацией конфликта США и Ирана. Ситуация, по словам министра, развивается по очень плохому сценарию, передает ТАСС.

«Мы озабочены происходящим», — сказал Лавров на пресс-конференции во вторник, отметив, что особую тревогу вызывают «персонифицированные санкции», введенные США против высшего руководства Ирана.

Глава МИДа добавил, что ситуация вокруг Ирана напоминает ту, которая сложилась в 2003 году, когда занимавший пост главы Госдепартамента США Колин Пауэлл обвинял руководство Ирака в разработке оружия массового поражения и в доказательство демонстрировал в Совете Безопасности ООН некую пробирку.

«США вводили одни за другими санкции против Саддама Хусейна, против Ирака в целом. Мы все помним, чем это закончилось. В мае [2003 года] США объявили о победе демократии в Ираке. Делайте вывод о том, как эта демократия проявила себя за прошедшие с тех пор 16 лет», — заключил Лавров.

О введении новых санкций против Ирана президент США Дональд Трамп объявил 24 июня. Замглавы министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал новые санкции США против Ирана беспрецедентными, отметив, что они обнуляют сигналы Вашингтона о готовности к диалогу.

В свою очередь президент Ирана Хасан Рухани назвал новые санкции актом отчаяния со стороны США, отметив, что «действия Белого дома означают, что он умственно отсталый».

Теги: Сергей Лавров, Иран, Ирак
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