ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Подмосковье

В Московской области ликвидирована лаборатория по производству наркотиков, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ФСБ.

«ФСБ России проведена операция по ликвидации нарколаборатории по производству особо крупных партий синтетических наркотических средств», — отметили в ведомстве.

В частном доме были изъяты более 164 кг жидкости, содержащей в сухом остатке более 28 кг синтетических наркотиков, а также лабораторное оборудование, посуда и реактивы.

С поличным был задержан организатор производства — житель Москвы, продававший наркотики через нелегальные интернет-магазины. Он арестован.