Россия подала заявку на подтверждение полномочий делегации в ПАСЕ

Россия подала заявку на подтверждение полномочий делегации в ПАСЕ

Делегация России подала заявку на подтверждение полномочий в ПАСЕ. Об этом журналистам рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает «РИА Новости».

«Как только была принята резолюция, мы подали заявку на участие», — подчеркнул он.

ПАСЕ рассматривала резолюцию, которая позволит российской делегации вернуться к работе в ассамблее 25 июня и приняла ее.

По словам Володина, большинство смогло отстоять принятие данного решения, несмотря на то, что ортодоксальная часть ПАСЕ выступила за блокировку резолюции.