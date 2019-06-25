ПАСЕ рассматривала резолюцию о возвращении российской делегации 9 часов

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) рассматривала резолюцию, которая позволит российской делегации вернуться к работе, почти девять часов, передает корреспондент РБК.

За проголосовали 118 членов, против — 62, еще 10 воздержались. Таким образом, уже 25 июня российская делегация сможет принять участие в работе ПАСЕ.

Помимо этого в среду, 26 июня, Россия сможет участвовать в голосовании за нового генерального секретаря Совета Европы, который сменит Турбьерна Ягланда и вступит в должность осенью текущего года.

Права российской делегации были ограничены в 2016 году, после чего она не участвовала в сессиях ПАСЕ. На такой шаг Ассамблея пошла на фоне отказа признать присоединение Крыма к России.