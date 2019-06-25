Самолет авиакомпании из Кувейта врезался в арку аэропорта Ниццы

Самолет авиакомпании из Кувейта врезался в арку аэропорта Ниццы

Самолет авиакомпании Kuwait Airways задел левым крылом арку моста в здании международного аэропорта Ниццы. Об этом сообщается в аккаунте компании в Twitter.

«Все пассажиры и члены экипажа были благополучно эвакуированы из носовой части самолета», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел накануне. Самолет врезался в арку центрального моста, которая идет от здания аэропорта до площади. В кувейтской авиакомпании отметили, что столкновение случилось по ошибке.

В Kuwait Airways заявляли, что принимают меры для обеспечения пассажиров альтернативными рейсами и номерами в отеле, а также сотрудничают с французскими властями в расследовании произошедшего. Компания устраняет повреждения самолета.