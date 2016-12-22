В аэропорту Нью-Йорка автоцистерна въехала в самолет c пассажирами

Автоцистерна врезалась в крыло пассажирского самолета в нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардия. Об этом сообщает ABC7 со ссылкой на сотрудников аэропорта.

Инцидент произошел в 6:51 (13:51 мск). Отмечается, что лайнер авиакомпании American Airlines должен был вылететь в Майами. На борту находились 172 пассажира и шесть членов экипажа, никто из них не пострадал.

Самолет был снят с эксплуатации, пассажиров пересадили на другой борт. Ведется расследование.

В середине августа два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Чикаго. В результате произошедшего никто не пострадал, лайнеры получили повреждения.



