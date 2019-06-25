SpaceX перенесла запуск ракеты Falcon Heavy на несколько часов

Компания Илона Маска SpaceX перенесла на несколько часов запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy. Об этом сообщается в аккаунте компании в Twitter.
Запуск планируется провести в 02:30 по летнему Североамериканскому восточному времени EDT (09:30 мск). «Наша команда завершила дополнительные проверки наземной системы. Носитель и груз по-прежнему в порядке», — говорится в сообщении.
Первоначально запуск планировали провести 24 июня 23:30 EDT (06:30 мск 25 июня).
Сверхтяжелая ракета должна будет вывести на орбиту 24 исследовательских спутника, а также атомные часы для космической навигации от NASA.