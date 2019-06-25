SpaceX перенесла запуск ракеты Falcon Heavy на несколько часов

SpaceX перенесла запуск ракеты Falcon Heavy на несколько часов

Компания Илона Маска SpaceX перенесла на несколько часов запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy. Об этом сообщается в аккаунте компании в Twitter.

Запуск планируется провести в 02:30 по летнему Североамериканскому восточному времени EDT (09:30 мск). «Наша команда завершила дополнительные проверки наземной системы. Носитель и груз по-прежнему в порядке», — говорится в сообщении.

Первоначально запуск планировали провести 24 июня 23:30 EDT (06:30 мск 25 июня).

Сверхтяжелая ракета должна будет вывести на орбиту 24 исследовательских спутника, а также атомные часы для космической навигации от NASA.