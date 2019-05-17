SpaceX во второй раз отложила запуск ракеты Falcon 9 с 60 спутниками

SpaceX во второй раз отложила запуск ракеты Falcon 9 с 60 спутниками

Американский производитель космической техники SpaceX второй раз отложил запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 интернет-спутниками проекта Starlink, предназначенными для создания глобальной сети передачи интернет-трафика. Об этом сообщается на сайте компании.

Согласно сообщению, запуск отложили во второй раз, чтобы обновить программное обеспечение спутников и провести дополнительную проверку, что позволит увеличить вероятность успеха миссии.

«Следующий возможный запуск запланирован примерно через неделю», — уточнили в компании.

Первоначально старт ракеты должен был состояться 15 мая в 23:00 по времени Восточного побережья США (16 мая 6:00 мск) с космодрома NASA на мысе Канаверал в штате Флорида, однако из-за неблагоприятных погодных условий его перенесли на сутки.

